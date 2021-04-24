Указ главы Республики Коми от 22 апреля 2021 года № 54 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменение согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 22 апреля 2021 г. № 54
Изменение, вносимое в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3) выполнять требования пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" с учетом вносимых в него изменений.".
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией