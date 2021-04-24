В мире
24.04.2021 16:12
Текст: Александр Саможнев

Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Фото: Михаил Климентьев \ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев \ РИА Новости
Михаил Климентьев \ РИА Новости

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались цены на углеводороды и кооперация двух стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой состоялась в Москве 22 апреля. Переговоры продолжались около четырех часов, информировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Обсуждались вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействия в высокотехнологичных областях.

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