Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались цены на углеводороды и кооперация двух стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой состоялась в Москве 22 апреля. Переговоры продолжались около четырех часов, информировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Обсуждались вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействия в высокотехнологичных областях.