Мясников рассказал, через какое время после COVID-19 можно делать операцию

Главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников считает, что плановые операции пациентам ,перенесшим коронавирус ,можно делать через 7 недель .

"Меня спрашивают, через какое время после перенесённого ковида можно делать плановую операцию? Отвечаю: через 7 недель минимум", - написал врач в своем Телеграм-канале.

По его словам, на 140 тысячах пациентах доказано, что более раннее проведение плановой хирургии приводит к увеличению смертности. "Через 7 недель показатели возвращаются к среднестатистическим", - уточнил доктор.