Новости

Мясников рассказал, через какое время после COVID-19 можно делать операцию 20:30
Митрополит Иларион: Надеюсь, что богослужения на Пасху пройдут без ограничений 20:19
Турция отвергла заявление Джо Байдена о признании геноцида армян 20:10
Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках 19:46
Зюганов переизбран председателем КПРФ 19:43
Создатели "Спутника V" готовы к публикации контракта со Словакией 19:06
"Роскосмос" ведет переговоры об отправке космонавтов на Crew Dragon 18:52
Президент Молдавии поблагодарила за поставку вакцины "Спутник V" 18:40
Первый круизный теплоход стартует от Северного речного вокзала 28 апреля 18:32
Защитник "Ротора" Кверквелия установил рекорд по автоголам 18:25
Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству 17:51
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН 17:34
Крупный пожар на складе Уралмаша тушат в Екатеринбурге 16:34
"Урал" и "Ахмат" не выявили победителя 16:17
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным 16:12
Главу Американского университета в Бишкеке подозревают в изготовлении наркотиков 16:02
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие "трехлинейки" Мосина 15:31
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС 15:12
"Аэрофлот" пообещал поменять билеты на Кипр или вернуть деньги 15:10
В Германии нашли несовпадения в чешской версии о взрывах на складах 14:58
Минобороны проверило строительство корпусов Военно-воздушной академии 14:15
В Словакии объяснили причину высылки российских дипломатов 14:05
В Москве запустят речные трамваи, работающие на электричестве 13:56
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала 13:44
Футболисты "Урала" пройдут вакцинацию от COVID-19 после сезона 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 20:30
Рубрика: Общество

Мясников рассказал, через какое время после COVID-19 можно делать операцию

Текст: Ольга Игнатова

Главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников считает, что плановые операции пациентам ,перенесшим коронавирус ,можно делать через 7 недель .

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу

"Меня спрашивают, через какое время после перенесённого ковида можно делать плановую операцию? Отвечаю: через 7 недель минимум", - написал врач в своем Телеграм-канале.

По его словам, на 140 тысячах пациентах доказано, что более раннее проведение плановой хирургии приводит к увеличению смертности. "Через 7 недель показатели возвращаются к среднестатистическим", - уточнил доктор.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах