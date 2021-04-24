Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения не превысит 4%. Это следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.

"Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции", - отмечено в документе.

При этом в отдельных муниципалитетах индексация тарифов может оказаться выше установленной величины.

Это произойдет в случаях, например, "реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры", введения нормативов потребления услуг ЖКХ или перехода к использованию альтернативной котельной.