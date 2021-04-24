Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в автоаварии. Об этом в пятницу сообщил телеканал Todo Noticias.

По его данным, автомобиль, за рулем которого был чиновник, перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес, пишет ТАСС. Причины ДТП на данный момент неизвестны.

Отмечается, что министр возвращался из города Росарио, где в пятницу днем он принимал участие в мероприятии с президентом страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал TN.

Марио Меони был назначен главой министерства транспорта в декабре 2019 года.