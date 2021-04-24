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24.04.2021 12:41
Рубрика: Власть

Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу, 24 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном.
Фото: Министерство обороны РФ \ РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ \ РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ \ РИА Новости

В нашем военном ведомстве сообщили, что министры обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановку в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По информации из Еревана, Шойгу и Арутюнян также говорили о проводимых в вооруженных силах Армении широкомасштабных военных реформах. Предметом обсуждения стали и программы в рамках совершенствования армяно-российской объединенной группы войск. Стороны обсудили также региональные проблемы, отметили в минобороны Армении.

Предыдущие телефонные переговоры руководители военных ведомств двух стран провели 7 апреля. Тогда тоже обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что в ноябре прошлого года в соответствии с заявлением руководителей Азербайджана, Армении и России Минобороны РФ перебросило в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент. Его основу составили солдаты и офицеры 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Это единственное в наших Вооруженных силах соединение "голубых касок". Пятнадцать лет назад его специально создали для проведения миротворческих операций. В первую очередь - на постсоветском пространстве. Дислоцированную под Самарой бригаду соответствующим образом укомплектовали (там служат только контрактники) и вооружили. Ее солдат и офицеров обучили международным правилам поддержания мира в зонах вооруженных конфликтов.

Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе семь армейских колонн Азербайджана

Хотя там есть люди, прошедшие войну в Сирии, многие годы эти знания и навыки наши "голубые каски" применяли главным образом на учениях и тренировках. Теперь миротворцам приходится действовать в зоне реального конфликта. Точнее говоря, следить за тем, чтобы он вновь не вспыхнул в Нагорном Карабахе.

По оценке экспертов, сил и средств для выполнения этой задачи - а именно 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники - вполне достаточно.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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