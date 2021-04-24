Минюст США намерен предъявить обвинения 500 участникам атаки на Капитолий

Министерство юстиции США уведомило федеральных судей в Вашингтоне о том, что намерено предъявить обвинения более 500 человек за участие в беспорядках у Капитолия США 6 января. "Более 400 человек уже были обвинены в связи с нападением на Капитолий, - заявили федеральные обвинители в судебных документах. - Расследование продолжается, и правительство ожидает, что как минимум сотне дополнительных лиц будут предъявлены обвинения". В пятницу представитель правоохранительных органов уточнил, что в настоящее время предъявлено обвинение 440 лицам, сообщает NBC News.

Юристы министерства юстиции назвали это масштабное расследование одним из крупнейших в истории Америки с точки зрения количества предъявленных обвинений и объема доказательств, которые включают более 15 000 часов видео с камер наблюдения и телекамер полиции. Судебные документы показывают, что обвиняемые приехали почти из каждого штата, причем жители Флориды, Пенсильвании и Техаса, штатов, где на выборах 3 ноября победил Дональд Трамп, возглавляют список арестованных лиц. По данным центра Программы по экстремизму в университете Джорджа Вашингтона в американской столице, примерно 90 процентов от общего числа задержанных составили мужчины, а их средний возраст - около 40 лет.

Большинство арестованных обвиняются в различных мелких правонарушениях, таких как проникновение в федеральное здание без разрешения или в попытках помешать официальному подсчету голосов Коллегии выборщиков. Нескольким десяткам лиц предъявлены более серьезные обвинения в нападении на сотрудников полиции или порче государственного имущества.

Прокуратура также выдвинула обвинения в заговоре против членов организаций Proud Boys ("Гордые парни") и "Хранители клятвы". Их обвиняют в том, что они играли более важную роль в планировании и руководстве осадой Капитолия или в поощрении других граждан США присоединиться к ней. Один член "Хранителей", Джон Шаффер из Индианы, признал себя виновным во входе в Капитолий в тактическом бронежилете и вооруженный спреем для охоты на медведя. Он согласился сотрудничать со следователями.

Отвечая на один из важных вопросов, связанных с беспорядками, главный судмедэксперт в Вашингтоне установил, что офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник скончался на следующий день после осады, перенеся два инсульта. В минюсте сообщили, что следователи все еще ищут того, кто заложил две самодельные бомбы в национальных офисах Республиканской и Демократической партий возле Капитолия в ночь перед беспорядками.