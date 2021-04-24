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24.04.2021 17:08
Рубрика: Власть

Миронов представил стратегию партии на выборах в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
"Справедливая Россия - За правду" провела в Москве стратегические штабные учения, на которые съехались представители всех региональных отделений. Председатель объединенной партии Сергей Миронов обозначил приоритеты думской кампании. А его коллега-сопредседатель Захар Прилепин рассказал о планах по дальнейшему объединению с другими политическими силами.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На выборах в Госдуму партия планирует занять как минимум второе место, обогнав и КПРФ, и ЛДПР, а может быть и "Единую Россию". Важной задачей кампании Сергей Миронов, открывая учения, назвал объединение всех левых сил. По итогам выборов 2016 года общий результат всех социально ориентированных партий составил более 40%, напомнил он.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Что касается готовящейся предвыборной программы, то среди ключевых задач Миронов назвал борьбу с бедностью и возвращение прежнего пенсионного возраста, индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам Миронова, положения программы будут сопровождаться законодательными инициативами, которые подготовлены фракцией "Справедливая Россия". Принять основополагающий документ, по его словам, планируется на съезде, который пройдет во второй половине июня.

Сопредседатель партии Геннадий Семигин призвал провести яркую и нестандартную кампанию, а также наладить оперативную штабную работу по координации депутатских групп и кандидатов.

Руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев подчеркнул, что у партии есть все шансы занять второе место на выборах в ГД. По его оценке, рост левых настроений - черта не только России, но и всего мира - вопрос в том, как "упаковать" эти левые идеи.

Сопредседатель партии Захар Прилепин сообщил, что ждет объединения с КПРФ - он считает, что это неизбежно. "Возможно, оно не случится - мы реалисты - до выборов, но после выборов это безусловно будет происходить", - заявил он. Кроме того, чтобы добиться максимального результата, следует объединиться и с ЛДПР, добавил политик. "Мы и с ними ради Донбасса, ради бедных и других самых важных вопросов готовы объединиться, с кем угодно - вплоть до единороссов. С КПРФ - тут сам Бог велел", - заключил он.

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В кулуарах мероприятия обсуждались слухи о возможном расколе в рядах объединенной партии. Захар Прилепин их опроверг и заявил, что не имеет никакого отношения к сообщениям о смене руководства справороссов. Сам Миронов заявил прессе, что будет возглавлять партию в течение еще более двух лет в соответствии с решением февральского съезда.

Миронова журналисты также спросили на тему инициативы его коллеги Прилепина об установке памятника Иосифу Сталину. Предложением партии это не будет, подчеркнул политик. Однако запрещать сопредседателю партии выходить с такой инициативой никто запрещать не будет, ведь "у кого какие симпатии к историческим личностям - это дело каждого отдельного человека".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Единый день голосования-2021

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