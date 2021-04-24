Мишустин установил правила электронных сертификатов для льготников

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о системе электронных сертификатов для льготников. Уже в этом году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по цифровому документу.

Специальная государственная информационная система будет учитывать сертификаты нуждающихся в них лиц и упростит получения средств реабилитации. В нее включат данные о всех средствах, которые можно приобрести по электронному документу.

Платформу синхронизируют с порталом госуслуг. Через него инвалиды смогут подавать заявление на получение сертификатов. Сервис заработает с октября.

Электронный сертификат будет привязан к карте "Мир", на которую государство зачислит определенную сумму - ее можно использовать для покупки средства реабилитации в магазинах, включенных в государственную информационную систему. Впрочем, сохранится и прежний вариант обеспечения средствами реабилитации - забирать их в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, получая затем компенсацию.

Глава правительства также постановил сформировать перечни товаров, работ и услуг, которые можно получать по электронному сертификату. За федеральный сегмент будут отвечать Минздрав и Минтруд, за региональный - местные власти.