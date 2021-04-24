Мужчина арестован после заражения коронавирусом 22 человек на Майорке

Мужчина был арестован в Испании по подозрению в том, что он заразил 22 человека коронавирусом. В полиции сообщили, что 40-летний житель Майорки продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на кашель и температуру выше 40°C. Пятеро коллег и трое других посетителей спортзала позже дали положительный результат, сообщает ВВС.

Еще 14 человек - члены семей инфицированных - также заболели COVID-19, в том числе трое годовалых детей. В заявлении, опубликованном в субботу, испанская полиция сообщила, что у мужчины проявлялись симптомы заболевания в течение нескольких дней, но он отказался уходить домой с работы в городе Манакор.

Он сдал положительный тест на ПЦР, но на следующий день пошел на работу и в спортзал. Его коллеги сказали ему идти домой, но он отказался, заявили в полиции. Время от времени он снимал маску, кашлял и говорил: "Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом". По данным полиции, никто из людей серьезно не заболел.

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Максим Марков