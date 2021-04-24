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Рубрика: Общество

На 99-м году жизни скончалась разведчица Зинаида Батраева

Текст: Николай Долгополов
Буквально недавно на открытии выставки "Женщины в разведке" один из руководителей Службы внешней разведки назвал Зинаиду Николаевну старейшей советской, российской разведчицей.

На отдельном стенде фотографии женщины с миловидным, спокойным лицом и короткий рассказ о ее интереснейшей жизни. Вместе с мужем и, естественно, разведчиком Борисом Никодимовичем Батраевым она работала в шести долгосрочных заграничных командировках. Очень и очень немало для представителя опасной профессии. Это означает, что пара, трудившаяся под дипломатическим прикрытием еще в 1947 в Италии, затем во Франции, Индии, Пакистане, Цейлоне и закончившая службу в 1988 году в Болгарии, так и осталась нераскрытой.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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А Зинаиде Николаевне порой приходилось очень нелегко. Так, после войны именно она поддерживала в зарубежье связь с Каридад Меркадер - оперативный псевдоним "Мать". Мама Рамона Меркадера, который и уничтожил Троцкого, была вспыльчива, порой своенравна, требовала от Батраевой, чтобы СССР помог сыну выйти из мексиканской тюрьмы раньше окончания срока 20-летнего заключения. И советская разведка делала все, чтобы хоть как-то скрасить существование будущего Героя Советского Союза.

Во Франции супруги Батраевы занимались не только разведкой. Именно благодаря им на Родину был возвращен архив великого Бунина, а его жена получала до последних своих дней пенсию от Союза писателей СССР.

Об оперативных эпизодах из собственной биографии разведчики предпочитали не рассказывать. Мне довелось знать Бориса Никодимовича Батраева. Во времена директорства во внешней разведке Евгения Максимовича Примакова, опытнейших резидент Батраев резко сменил направление деятельности: стал руководителем Зала славы разведки. Слушать такого экскурсовода, пусть потом и ушедшего в отставку, было одним удовольствием. Мне все же казалось, что душа его была отдана Франции, где они с женой провели долгие годы. Потомственный интеллигент, прекрасно говоривший на нескольких языках, знал о разведке все. Рассказывал о товарищах по службе с огромным уважением. Вот только о себе с супругой упорно молчал. Лишь однажды, уступив настояниям, позволил себе вспомнить любопытнейший эпизод, случившийся с Зинаидой Николаевной в "одной стране". Она должна была встретиться в ресторане с незнакомцем и получить от него важные сведения. Ни фото, ни описания человека, лишь одна подсказка: опознать его Батраева должна была "без труда" по бросающейся в глаза хромоте. И словно назло за время ожидания в ресторан вошли четыре хромоногих мужчины. Но что-то подсказывало разведчице, что все они - не те люди. И точно. Появился и сильно хромавший пятый - именно тот самый, которого терпеливо и хладнокровно ждала жена резидента. Опыт и чутье не подвели.

Борис Никодимович скончался в 2008-м году, не оставляя до последних дней заботами Зал славы разведки.

Зинаида Батраева пережила мужа на 12 лет. Мечтала вместе с друзьями по службе встретить в декабре 2020-го 100-летие отечественной внешней разведки. И хотя из дома выходить было сложно, праздник был отмечен. Знала Зинаида Николаевна и об открывшейся выставке, с посвященной ей стендом…

Общество Утраты

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