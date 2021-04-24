На Украине заблокировали YouTube-аккаунты оппозиционных СМИ

YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne" больше недоступны для пользователей на территории Украины. За границей страны они по-прежнему открываются.

Каналы все еще можно найти в поиске, однако смотреть их уже нельзя. При переходе на ссылку появляется сообщение, что тот "недоступен для просмотра в вашей стране". На каналах закрытие связывают с давлением украинских властей на YouTube.

В то же время работает YouTube-канал "Перший незалежний", который создал коллектив закрытых телеканалов. Также функционируют резервные каналы "ZIK" и "NewsOne".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 февраля указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "ZIK", "NewsONE" и "112 Украина". После этого министр культуры Александр Ткаченко обратился к YouTube с требованием заблокировать аккаунты этих телеканалов. В начале недели чиновник говорил, что YouTube игнорирует требование о блокировке трех оппозиционных телеканалов.