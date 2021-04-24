Названа польза яблок для профилактики рака

Яблоки являются полезным продуктом, который способен помочь даже в профилактике онкозаболеваний.

О том, насколько благотворно влияют на здоровье человека яблоки, врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала телеканалу "Звезда". По ее словам, яблоки содержат витамин С, который помогает в профилактике рака.

"В них входит большое количество витамина C, особенно, если это свежие яблоки. А витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С", - отмечает эксперт.

Впрочем, у яблок немало и других полезных свойств. Благодаря имеющейся в них в большом количестве клетчатке улучшается работа кишечника. Также яблоки позволят восполнять дефицит железа. А не очень сладкие яблоки могут употреблять люди с лишним весом и инсулин-резистентностью.

"Я рекомендую делать перекусы яблоками, потому что они дают небольшую калорийную нагрузку", - добавляет Ольга Шмелева.

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