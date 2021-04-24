Названы победители и призеры Олимпиады Кружкового движения НТИ

336 учеников 8-11 классов стали победителями и призерами основного трека Олимпиады Кружкового движения НТИ. Финалы командных инженерных соревнований проходили в течение двух месяцев по всей России.

Всего - 28 технологических профиля: от искусственного интеллекта и подводной робототехники до геномного редактирования.

Как сообщила заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлия Ханьжина, в этом году олимпиада поставила рекорд - заявки на участие подали более 110 000 школьников.

"В финале участники решают не просто технологические задачи - перед школьниками встают реальные вызовы, над которыми работают в ведущих технологических компаниях-участницах рынков НТИ в сфере искусственного интеллекта, робототехники, космической индустрии - всего более двух десятков направлений. И старшеклассники предлагают интересные решения, которые превосходят решения взрослых коллег", - подчеркнула Юлия Ханьжина.

Победителями и призерами в треке для учеников 8-11 классов стали 336 школьников из 48 регионов. В этом учебном году 24 профиля олимпиады включены в перечень Российского совета олимпиад школьников. Их победители и призеры получат бонусы при поступлении в ведущие вузы - вплоть до 100 баллов ЕГЭ за профильный предмет. Всего такие бонусы предоставляют более 100 вузов, среди которых: Высшая школа экономики, МИФИ, МГТУ имени Баумана и другие.

В 2021 году финалисты Олимпиады Кружкового движения НТИ решали задачи, связанные с наиболее востребованными сквозными технологиями: искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность, геномное редактирование и другие.

"В финале профиля "Искусственный интеллект" произошел прорыв в сфере машинного понимания русских текстов. Школьникам удалось сделать то, что не удалось российскому data-science сообществу, которое работало над аналогичной задачей целый год. Теперь все сообщество имеет более качественное открытое решение для обработки текстов и будет развивать его дальше, - рассказал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - А у одной из команд профиля "Наносистемы и наноинженерия" солнечная ячейка для будущей батареи получилась лучше, чем у специалистов".

В следующем учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ может выйти на новый уровень и охватить гораздо больше школьников. Президент поручил организовать в рамках Всероссийской олимпиады школьников междисциплинарные соревнования на основе опыта Олимпиады Кружкового движения НТИ. Над этой задачей работают Кружковое движение, Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения, Общественная палата РФ и другие заинтересованные стороны.

"По сути - речь идет о повышении уровня Олимпиады Кружкового движения НТИ до всероссийского - с соответствующим охватом и льготами для победителей и призеров в виде поступления вне конкурса в лучшие вузы. Мы рассчитываем развернуть соревнования на новом уровне уже со следующего учебного года, - пояснила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко.