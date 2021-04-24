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Рубрика: Экономика

Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих

Текст: Анна Полтавцева

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева встретилась с жителями столицы в приемной АНО "Центр защиты прав москвичей". Она рассказала им, что уже год пытается продвинуть законопроект о доступном жилье, однако пока безрезультатно:

- В России необходимо кратно увеличить количество жилья для социального найма. Введение новой формы социальной поддержки - субсидии на найм, поддержит малоимущие семьи, вносящие плату за съем жилья, превышающую 30 процентов от дохода семьи. Уверена, государство может обеспечить россиян доступным жильем, не прибегая к ипотеке.

Правозащитница уверена - эти меры благотворно скажутся на благосостоянии россиян и окажут положительное влияние на экономику страны.

Представительницы многодетных семей Москвы и муниципальные депутаты рассказали о готовности граждан арендовать жилье на понятных и прозрачных условиях, используя поддержку государства в виде субсидий на найм для семей с маленькими доходами. По словам члена общественной организации "Содружество", многодетной матери Алены Шапкиной, соцнайм мог бы решить многие проблемы ее семьи:

- В моей семье 8 человек, один ребенок - инвалид. Живем в одной комнате. В очереди на квартиру стоим с 2001 года, она не двигается.

В свою очередь депутат Совета депутатов МО Печатники, многодетная мама Ирина Курбатова подчеркнула, что из-за высоких платежей семьи вынуждены во многом себе отказывать:

- Как муниципальный депутат, я часто сталкиваюсь с людьми, которые взяли ипотеку. Они работают без отпусков, без больничных.

Фото: iStock
Ипотеку с господдержкой чаще всего берут семьи без детей

По ее словам, если бы эти люди могли прибегнуть к помощи в виде доступного им соцнайма, они не поставили бы себя в столь сложную и стрессовую ситуацию.

Муниципальный депутат района Москворечье СабуровоНаталья Заусаева выступила с предложением поддержать инициативу Светланы Разворотневой. Все, кто готов это сделать, могут обратиться в приемную АНО "Центр защиты прав москвичей" используя форму обратной связи, на сайте: c-pravmos.ru.

- Жилье должно быть доступным для всех россиян, не взирая на уровень их доходов, - подвела итог встречи Светлана Разворотнева.

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