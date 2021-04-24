Пять человек расстреляны на знаменитой улице Бурбон в Новом Орлеане

Пять человек были ранены рано утром в субботу в результате стрельбы на знаменитой улице Бурбон в Новом Орлеане. В течение нескольких часов после инцидента не было произведено никаких арестов.

О стрельбе было сообщено в полицию в 13:16 по центральноевропейскому времени. Выстрелы раздались на популярной среди туристов улице на окраине Французского квартала. Поиск злоумышленника не дал результатов, отмечает CNN.

По словам представителя местной полиции Аарона Луни, ранения всех пятерых человек не представляют опасности для жизни. Четверо из раненых были доставлены в больницы, а одному оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Подробности о том, что привело к стрельбе, и есть ли у полиции версии о том, кто стрелял, не разглашаются. По словам Луни, детективы проводят расследование.