Почему в Вербное воскресенье надо забыть про вербу и не думать о ней

Вербному воскресенью, или как раньше еще сокращали - Вербной, последние годы везет. Праздник - такой любимый до революции, стал снова популярен. Веточки вербы можно найти не только у храмов, но и в любом магазине. В прессе появляются статьи, указывающие "что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье", или даже интригующие заголовками: "Почему в Вербное воскресенье вербу нельзя покупать в магазинах" и "Что обязательно сделать с веточками вербы в Вербное воскресенье". А соцсети наводняют картинки с поздравлениями на фоне тоненьких прутиков, украшенных пушистыми комочками… Словом, верба - царица дня. Но все это так далеко от сути праздника, что предлагаю больше о вербе не думать, забыть про нее. Потому как праздник вовсе не про деревце семейства ивовых. Праздник про предательство, про переменчивость толпы, про одиночество, и про то, что подвиг любви не бывает напрасным.

Вербное воскресенье - народное название дня, в Церкви его называют "Вход Господень в Иерусалим" - в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи.

"Вход Господень в Иерусалим". Ипполит Фландрин, 1842г.

Странные, необычные события предшествовали этому возвышенному шествию. 30 г. нашей эры, окрестности Иерусалима гудят от слухов: "Появился Мессия - Спаситель, он исцеляет больных. Слепые по его слову прозревают, прокаженные очищаются от струпьев, умершие оживают! Разве вы не слышали, как он в прошлом месяце воскресил своего друга Лазаря, брата Марфы и Марии, уже четыре дня как похороненного в гробнице? Крикнул: "Лазарь, выходи!", и Лазарь вышел из склепа - обвитый погребальными пеленами! Покойника развязали, и он пошел! Кто мог бы сотворить подобное! Иисус - Мессия! Спаситель! Он творит чудеса, за ним теперь идут толпы учеников и последователей! Он наконец-то принесёт Иудее, порабощенной римлянами, свободу! Воздвигнет новое царство!" - ликовали в окрестностях Иерусалима.

"Вход Господень в Иерусалим". Дуччо, ок. 1308-1311гг.

Но то, что питало надежды простых людей, не могло не пугать власти. Тревожились и церковные иерархи: Иисус был для них смутьяном, ниспровергателем основ. Но слава о чудесах, творимых по слову Иисуса, разносилась по городам и весям, и ничего поделать с этим было нельзя. Упоение от того, что победа над всей тьмой и несправедливостью мира уже рядом, захватило и учеников Христа, они будто не слышат горечи в словах Спасителя. Они пропускают Его исполненные скорби предупреждения мимо ушей. Такие чуткие и внимательные, они на этот раз не замечают Его горькой сосредоточенности - к чему скорбь, всем хочется быть победителями! Все жаждут, чтобы вокруг воцарилось царство справедливости, любви и радости. Особенно если тебе в этом царстве уготовлено не самое последнее место, и это заслуженно - ведь ты был у истоков его создания, ты сидел буквально за одним столом с грядущим царём!..

"Вход Господень в Иерусалим". Джотто. 1304-1306гг.

Такая атмосфера сопровождала событие входа Господа в Иерусалим за шесть дней до иудейской Пасхи. Удивительное дело, обычно Иисус путешествовал пешком. Но в этот раз - единственный! - Иисус решается въехать в столицу Иудеи верхом, через главные ворота. Наверное, для учеников это служит дополнительным сигналом о том, что "Царь грядёт". Но, понимая это, Иисус выбирает для Своего въезда не коня - символ царской власти, символ воина-победителя.

Спаситель просит Своих учеников пойти в ближайшее селение, найти там привязанного молодого осла, на которого никто из людей ещё не садился, отвязать его и привести к нему. "А если кто скажет вам: что вы делаете, - продолжает Иисус, - отвечайте, что он надобен Господу". Действительно, после таких слов хозяева животного безоговорочно отдают того ученикам Христа, те приводят ослёнка к Учителю, и после того, как на него, вместо седла, постилают одежды Иисуса, Спаситель въезжает в Иерусалим. Въезжает "на осляти" - символе мира на востоке.

"Вход Господень в Иерусалим". Пьетро Лоренцетти, ок. 1320г.

Это был торжественный въезд. Единственный случай в земной жизни Христа, когда люди явно, не таясь, громко, с радостью прославляли Христа. С восторгом выкрикивая: "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Спаси! Даруй спасение!". Аналогом этого возвышенного приветствия можно считать наше: "Да здравствует!"

"Вход Господень в Иерусалим". Педро де Орренте, ок. 1620г.

Осанну выкрикивали не отдельные группки последователей, нет, в радостном упоении ликовала вся толпа: в Иерусалим накануне Пасхи стекалось огромное количество народа со всей Иудеи. "Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа!" Дорогу, по которой ступали копытца молодого ослёнка, несущего на себе Спасителя, жители Иерусалима устилали своими одеждами и финиковыми побегами, дети и женщины бежали вслед за Христом, размахивая пальмовыми ветвями - знак высочайших почестей на востоке. Народ был искренен в своём поклонении и ликовании. Пройдёт всего четыре дня, и та же толпа, что сегодня восторженно приветствует Иисуса криками "Осанна!", будет требовать от Пилата: "Распни Его!"

Почему? Чтобы разобраться в этом, надо понять, что именно люди ждали от Христа. Одни видели в нем нового политического Мессию, царя, устроителя нового царства. Другие того, кто накормит их. Третьи ожидали новых чудес и исцелений.

"Вход Господень в Иерусалим". Питер Пауль Рубенс, 1632г.

Но в тот день почти две тысячи лет назад, в день Входа Господа в Иерусалим происходит не торжественные въезд на царство, нет, иное: Иисус грядет на вольные страдания. Он делает это из любви к человеку - пройдет всего несколько дней, и произойдет другое шествие - шествие Христа на Голгофу.

И именно это - вступление Господа нашего Иисуса Христа на путь крестных страданий вспоминают сегодня в православных храмах.

"Вход Господень в Иерусалим". М.В. Нестеров, 1900г.

Ну а теперь, разобравшись с сутью праздника. Можно вспомнить и про вербу. У нас нет пальмовых ветвей, чтобы приветствовать грядущего навстречу нам Христа, поэтому на утреннюю службу люди приходят с ветками вербы, которую освятили накануне, на всенощном бдении. Эти освященные ветки вербы потом целый год хранят дома, украшают ими иконы, приносят их на могилы родственников. Впереди страстная неделя, и сегодня, принося в храм тоненькие, упрямые прутики расцветающей вербы, вслушиваясь в слова богослужения, мы вырываемся из круговорота сиюминутного, и вечность вторгается в нашу жизнь:

"И тех же верб сквозные прутья,

И тех же белых почек вздутья

И на окне, и на распутье,

На улице и в мастерской...", (Леонид Пастернак, 1947 год).

Впереди Страстная неделя - 26 апреля - 1 мая, а дальше - Воскресение Христово, Пасха!