Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в климатическом саммите

Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи принял участие в климатическом саммите.

В своей речи он подчеркнул, что защита окружающей среды - это и защита производительных сил, а улучшение окружающей среды - их развитие, поэтому мир должен сделать благоприятную окружающую среду опорой устойчивого глобального социально-экономического развития, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Глава китайского государства отметил, что от окружающей среды зависит счастье и достояние народов разных стран. По его словам, все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды и экономическом развитии, создании новых рабочих мест и искоренении бедности.

Си Цзиньпин призвал развитые страны предоставить развивающимся странам поддержку в таких сферах как средства, технологии и увеличение способностей в продвижении к "зеленой" и низкоуглеродной трансформации, заявив, что китайская сторона приветствует возвращение США в многосторонний механизм по климату, особо отметив недавно опубликованное китайско-американское совместное заявление о противостоянии климатическому кризису. Он выразил готовность китайской стороны объединить усилия с международным сообществом, в том числе и с США, для продвижения глобального управления окружающей средой.

Си Цзиньпин вновь подчеркнул, что в КНР руководствуются принципом стремления к экокультуре, претворяют в жизнь новую концепцию развития, идут по пути развития, отличающегося всесторонней "зеленой" трансформацией социально-экономического развития, а также приоритетом защиты экологии.