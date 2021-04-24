Президент Молдавии поблагодарила за поставку вакцины "Спутник V"

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за поставку вакцины "Спутник V", переданную в качестве гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Вакцина была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС России в количестве 142 тысяч доз, еще около 40 тысяч привезут в мае.

"Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тысяч доз вакцины "Спутник V", что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей", - написала Санду в Facebook.

Государство должно делать все возможное, чтобы обеспечить гражданам доступ к как можно большему количеству видов вакцины, отметила президент Молдавии.

Между тем председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым вопрос поставки в республику российской вакцины "Спутник V". Как передает агентство "ИНФОТАГ", за последний месяц это уже была четвертая встреча с российским дипломатом по этому поводу. В начале апреля Додон ездил в Москву, чтобы согласовать вопрос поставки в Молдавию вакцины "Спутник V".