Пропавшую индонезийскую подлодку нашли на глубине 850 метров

Спасатели обнаружили обломки пропавшей индонезийской подводной лодки в Балийском море. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника штаба ВМС Индонезии, субмарину удалось обнаружить на глубине 850 метров (2788 футов).

При этом отмечается, что такая глубина значительно превышает возможности подлодки, которая рассчитана на действия на глубинах до 500 метров (1640 футов). Сообщается, что надежды на спасение экипажа, состоящего из 53 человек, тают, а официальные лица заявили, что запас кислорода в подлодке должен был закончиться утром в субботу 24 апреля.

Напомним, дизельная субмарина KRI Nanggala-402 пропала во время учений между островами Ява и Бали. После погружения связь с ней была потеряна. Подлодка принимала участие в учениях по пуску торпед.