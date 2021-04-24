Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Новости

Умер создатель "Человека-паука" и "Баек из склепа" Чарльз Фрайс 13:49
Появились подробности о сериале во вселенной "Джона Уика" 13:49
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала 13:44
Футболисты "Урала" пройдут вакцинацию от COVID-19 после сезона 13:29
"Ъ": Россия может ограничить импорт чешского пива 13:25
Серия фильмов "Пила" обзаведется телесериалом 13:24
Пропавшую индонезийскую подлодку нашли на глубине 850 метров 13:09
До миллиона жителей Донбасса могут стать гражданами РФ к концу 2021 года 13:05
"Ювентус" предложил Доннарумме самый большой в истории контракт для вратарей 12:54
У актера отобрали роль в "Симпсонах" за то, что он не гомосексуалист 12:50
Оперштаб: Еще 1879 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:45
На Украине заблокировали YouTube-аккаунты оппозиционных СМИ 12:42
Индия третий день подряд обновляет рекорд по заразившимся COVID за сутки 12:21
Андрей Бочкарев: На строительстве Троицкой линии метро готовы первые семь тоннелей 12:16
За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах 11:55
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer 11:54
Обводной канал в Москве станет судоходным 11:53
Володин: США пытаются ослабить позиции президента России 10:48
Рекламный щит упал на ребенка в Подмосковье 10:16
Мишустин установил правила электронных сертификатов для льготников 10:12
Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих 09:20
Российско-белорусский "Детский альбом" покажут в рамках 43-го ММКФ 09:15
Рубль отреагировал ростом на повышение ЦБ ключевой ставки 08:41
Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком 08:36
Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 08:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 13:37
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Текст: Кира Латухина

Премьер-министр Армении позвонил российскому президенту. Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике.

Армянский премьер сообщил о развитии внутриполитической ситуации в связи внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в июне.

Премьер Армении назвал Россию братской страной
Власть Работа власти Внешняя политика Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию