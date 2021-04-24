Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении позвонил российскому президенту. Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике.

Армянский премьер сообщил о развитии внутриполитической ситуации в связи внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в июне.