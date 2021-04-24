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24.04.2021 12:16
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: На строительстве Троицкой линии метро готовы первые семь тоннелей

Текст: Любовь Проценко

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей Новой Москвы.

Юго-Западный, а также Троицкий и Новомосковский административные округа столицы получат еще одну линию метро. Это будет самая длинная ветка столичной подземки протяженностью 40 километров, напомнил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Первые семь тоннелей линии, по его словам, уже готовы. Сейчас завершается проходка от "Университета Дружбы Народов" до "Улицы Генерала Тюленева", ведется строительство обоих перегонных тоннелей от "Мамырей" к станции "Бачуринская".

Новая линия, отметил заммэра, снизит также нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в этой части города.

Со станции "Крымская" можно будет сделать пересадку на станцию МЦК "Крымская", а с "Академической" - на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной на "Новаторскую" Большой кольцевой линии. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

В активном строительстве находится и участок с 5 станциями от "Улицы Новаторов" до "Мамырей" протяженностью 13,1 км с учетом тоннелей до "Бачуринской". Его общая строительная готовность составляет 35%.

Бочкарев: На всех станциях Юго-западного участка БКЛ метро идут отделочные работы
В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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