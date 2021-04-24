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24.04.2021 13:50
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарёв: Участок СВХ от Ярославки до Дмитровки готов на 60%

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв сообщил, что участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 60 процентов.

"На одном из последних участков Северо-Восточной хорды, от Ярославского до Дмитровского шоссе, активно ведется строительство искусственных сооружений, - рассказал заммэра. - Идет бурение свай фундаментов и возведение стоек опор эстакад, монтаж металлоконструкций пролетных строений, в том числе методом надвижки пролетов. В целом готовность участка мы оцениваем в 60%".

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По словам заммэра, одним из ключевых сооружений этого участка станет развязка на пересечении СВХ и Проспекта мира, строительство которой завершено уже на 80%. Идет и строительство эстакады протяженностью 2,4 км над путями МЦК, а также Савеловского и Октябрьского направлений железной дороги. В настоящее время на объекте возводят опоры эстакады и монтируют пролетное строение, как методом навесного монтажа, так и методом надвижки в местах пересечения с железной дорогой.

Ранее гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова сообщала, что уникальные условия на одном из этапов этого участка Северо-Восточной хорды потребовали от инженеров разработки нестандартных решений - возвести протяженное пролетное строение над путями МЦК без остановки движения.

"Эстакада основного хода пересекает пути сразу двух направлений Московской железной дороги и проходит вдоль МЦК, а на полукилометровом отрезке это инженерное сооружение полностью накрывает третий путь МЦК, - рассказала она. - Чтобы обеспечить бесперебойное движение на важном для мегаполиса виде транспорта, наши специалисты предусмотрели переустройство железнодорожных путей по временной схеме. На период строительства составы переведены на специально проложенный путь. Таким образом, конструкции эстакады удастся оперативно возвести в безопасных условиях".

Строительство системы хордовых магистралей Москвы - самый крупный дорожно-транспортный проект столицы. Она будет состоять из Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады и станет ключевым элементом нового дорожного каркаса Москвы. Закончить работы планируется в 2023 году.

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