Бочкарев: На всех станциях Юго-западного участка БКЛ метро идут отделочные работы

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил журналистам во время субботнего объезда строек, что на всех станциях Юго-западного участка БКЛ метро идут отделочные работы.

Он напомнил, что на этом участке длиной 7,7 километра расположены 4 станции. Помимо отделки, там ведется монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. Завершается также проходка двухпутного тоннеля от "Давыдково" до монтажной камеры за "Аминьевской".

На тягово-понизительной подстанции одновременно идет монтаж силового оборудования и подготовительные работы для подачи напряжения.

Над станцией "Мичуринский проспект" уже оборудуется подземная автостоянка на 78 машиномест. Пространство между покрытием станции и основанием паркинга будет заполнено "легким бетоном".