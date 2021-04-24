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24.04.2021 11:24
Рубрика: Экономика

Бочкарев: На всех станциях Юго-западного участка БКЛ метро идут отделочные работы

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил журналистам во время субботнего объезда строек, что на всех станциях Юго-западного участка БКЛ метро идут отделочные работы.

Он напомнил, что на этом участке длиной 7,7 километра расположены 4 станции. Помимо отделки, там ведется монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. Завершается также проходка двухпутного тоннеля от "Давыдково" до монтажной камеры за "Аминьевской".

На тягово-понизительной подстанции одновременно идет монтаж силового оборудования и подготовительные работы для подачи напряжения.

Над станцией "Мичуринский проспект" уже оборудуется подземная автостоянка на 78 машиномест. Пространство между покрытием станции и основанием паркинга будет заполнено "легким бетоном".

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