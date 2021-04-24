Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей, пришедших на субботник

Несмотря на дождь и ветер, более 300 тысяч жителей Подмосковья вышли на общеобластной субботник. Губернатор области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто сегодня вышел из дома, чтобы сделать свой город чуточку лучше.

"Спасибо всем, кто приводил наши города в порядок после зимы: прибирал улицы, парки и дворы, помогал высаживать деревья и клумбы, красить ограждения и заборы, - сказал Воробьев. - И отдельная благодарность жителям, которые сегодня не побоялись непогоды и вышли на областной субботник. Я знаю, что многие участвовали с друзьями и близкими, приводили детей. Спасибо за неравнодушие и заботу о нашем любимом Подмосковье!".

Общеобластным субботником завершился месячник благоустройства, во время которого в городах Подмосковья чистили дороги, ремонтировали тротуары и лавочки, красили ограждения и декоративные заборы, проводили опиловку сухостоя, обустраивали клумбы, высаживали деревья и кустарники. Также приводили в порядок мемориалы и памятники Великой Отечественной войны, объекты социальной инфраструктуры, парки, общественные территории, дворы. Всего в мероприятиях месячника по благоустройству принимали участие более 800 тысяч человек.