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Рубрика: Власть

Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей, пришедших на субботник

Текст: Ирина Рыбникова

Несмотря на дождь и ветер, более 300 тысяч жителей Подмосковья вышли на общеобластной субботник. Губернатор области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто сегодня вышел из дома, чтобы сделать свой город чуточку лучше.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Спасибо всем, кто приводил наши города в порядок после зимы: прибирал улицы, парки и дворы, помогал высаживать деревья и клумбы, красить ограждения и заборы, - сказал Воробьев. - И отдельная благодарность жителям, которые сегодня не побоялись непогоды и вышли на областной субботник. Я знаю, что многие участвовали с друзьями и близкими, приводили детей. Спасибо за неравнодушие и заботу о нашем любимом Подмосковье!".

Общеобластным субботником завершился месячник благоустройства, во время которого в городах Подмосковья чистили дороги, ремонтировали тротуары и лавочки, красили ограждения и декоративные заборы, проводили опиловку сухостоя, обустраивали клумбы, высаживали деревья и кустарники. Также приводили в порядок мемориалы и памятники Великой Отечественной войны, объекты социальной инфраструктуры, парки, общественные территории, дворы. Всего в мероприятиях месячника по благоустройству принимали участие более 800 тысяч человек.

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