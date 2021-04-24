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24.04.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству

Текст: Ирина Огилько

Коммунальный флот столицы в ежедневном режиме будет следить за чистотой акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.

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Как отметили в пресс-службе, в составе уникального флота - буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. "Они очищают поверхность воды от случайного мусора, удаляют песчаные наносы в устьях рек и на водовыпусках водосточных коллекторов, очищают от иловых отложений дно рек"- сообщает пресс-служба.

Три судна ГУП "Мосводосток" - буксир "Норд", мусоросборщик "МС-3", нефтесборщик "Сетунь" - приняли участие в параде водного транспорта в честь открытия речной навигации. Более того, нашлась и первая работа. Так, несколько судов во время парада выпустили воздушные шары в небо, но они упали на водную гладь. Чтобы они не мешали движению судов, их собрал мусоросборщик.

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