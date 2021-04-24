Обводной канал в Москве станет судоходным

В Москве могут запустить пассажирское сообщение по Обводному каналу уже в этом году. Об этом сообщил "РГ" заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по управлению автостоянками, причалами и кабельными коммуникациями Артур Ладзин.

По словам Ладзина, на протяжении последних двух лет территорию Обводного канала приводили в порядок, чистили.

- Ранее этот участок не входил в водные пути, и ходить там было небезопасно. Два года назад специалисты стали заниматься углублением канала и его расчисткой, - рассказал Ладзин. - Сейчас работы заканчиваются, Москва собирает документы для того, чтобы ввести этот участок в региональные водные пути. Но вопрос рассматривать будет правительство России. Надеемся, что уже в этом году участок откроют для навигации.

По словам Ладзина, ходить по нему смогут суда, аналогичные тем, что ходят по каналам Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее в столице прошел парад кораблей. Более 30 судов под музыку духового оркестра прошли от Новоспасского моста до Лужников. С этого времени в столице открылась пассажирская навигация. Стоимость билета начинается от 250 рублей.