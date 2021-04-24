Новости

Андрей Бочкарев: На строительстве Троицкой линии метро готовы первые семь тоннелей 12:16
"Американский психопат" станет сериалом 11:55
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer 11:54
Обводной канал в Москве станет судоходным 11:53
Рекламный щит упал на ребенка в Подмосковье 10:16
Мишустин установил правила электронных сертификатов для льготников 10:12
Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих 09:20
Российско-белорусский "Детский альбом" покажут в рамках 43-го ММКФ 09:15
Рубль отреагировал ростом на повышение ЦБ ключевой ставки 08:41
Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком 08:36
Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 08:19
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина 08:15
Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву 08:07
Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом 07:50
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 07:27
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 07:18
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 06:58
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 06:55
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 06:42
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 06:30
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 06:21
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 05:51
На Курилах построят геотермальную электростанцию 05:45
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 05:38
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 05:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 11:53
Рубрика: Экономика

Обводной канал в Москве станет судоходным

Текст: Ирина Огилько

В Москве могут запустить пассажирское сообщение по Обводному каналу уже в этом году. Об этом сообщил "РГ" заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по управлению автостоянками, причалами и кабельными коммуникациями Артур Ладзин.

По словам Ладзина, на протяжении последних двух лет территорию Обводного канала приводили в порядок, чистили.

- Ранее этот участок не входил в водные пути, и ходить там было небезопасно. Два года назад специалисты стали заниматься углублением канала и его расчисткой, - рассказал Ладзин. - Сейчас работы заканчиваются, Москва собирает документы для того, чтобы ввести этот участок в региональные водные пути. Но вопрос рассматривать будет правительство России. Надеемся, что уже в этом году участок откроют для навигации.

По словам Ладзина, ходить по нему смогут суда, аналогичные тем, что ходят по каналам Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее в столице прошел парад кораблей. Более 30 судов под музыку духового оркестра прошли от Новоспасского моста до Лужников. С этого времени в столице открылась пассажирская навигация. Стоимость билета начинается от 250 рублей.

Риелторы прогнозируют большую распродажу квартир в Москве
В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего