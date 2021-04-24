Прокуратура проверит обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту падения 9-летнего мальчика из окна 15 этажа в городском округе Химки. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по предварительной информации 24 апреля под окнами одного из домов на Молодежной улице обнаружено тело ребенка с признаками падения с высоты.

По ее словам, прокуратура установит причины и условия произошедшего. Кроме того прокуроры дадут правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Проведение проверки поручено Химкинский городской прокуратуре. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры области.