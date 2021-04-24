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24.04.2021 08:55
Рубрика: Экономика

Ректор РХТУ Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы

Текст: Анна Полтавцева

Эти программы по мнению Александра Мажуги, ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) не только повысят долю выпускников, которые будут работать по специальности, но и откроют предприятиям доступ к новым перспективным технологиям, разрабатываемым в вузах. Об этом он говорил на "Дне карьеры" в Тушинском корпусе РХТУ.

Фото: Данил Головкин
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"Кооперация университетов и бизнеса - процесс не просто важный, но необходимый для развития экономики России, - сказал известный ученый. - Надо понимать, что взаимодействие бизнеса с вузами должно быть многоплановым, должно осуществляться на разных уровнях. С одной стороны, необходимо запускать совместные образовательные программы, в рамках которых сотрудники компаний читают лекции, а само предприятие предоставляет базу для практики студентов. Такое практико-ориентированное образование является залогом трудоустройства выпускников по специальности. С другой стороны, высшая школа должна взаимодействовать с бизнесом в области разработки технологий, которые сейчас нужны самим компаниям. Одновременно с этой работой происходит и подготовка команды выпускников, которые смогут воплотить эти проекты в жизнь".

По мнению Александра Мажуги, для такой совместной работы необходима законодательная база, в которой будут четко прописаны обязанности и возможности всех участников: "Запуск таких проектов нельзя откладывать в долгий ящик, если мы хотим двигаться вперед и переломить ситуацию, когда выпускники вузов не понимают, где они хотят работать и чем заниматься".

В "День карьеры" РХТУ представители компаний общаются со студентами и выпускниками разных направлений подготовки и специальностей РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам их будущего трудоустройства, рассказывают о специфике своей деятельности и требованиях к молодым специалистам.

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