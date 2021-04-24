Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках

Начата доследственная проверка после гибели ребенка, который выпал из окна многоэтажки в подмосковных Химках. Об этом сообщает портал Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области.

Сообщается, что десятилетний мальчик выпал из окна девятнадцатого этажа одного из многоквартирных домов в микрорайоне Сходня. От полученных повреждений ребенок скончался.

Следователи проводят проверку для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Следователи напомнили, что с наступлением тепла учащаются случаи травматизма малолетних в результате падения из окон домов. Основная причина несчастных случаев - отсутствие контроля взрослых; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники.