В Ярославле начали производить препарат для лечения множественной миеломы

Производство полного цикла инновационного лекарственного препарата для лечения тяжелых форм миеломы, разработанного крупной японской компанией, локализовано на промышленной площадке компании в Ярославском фармкластере. Препарат с международным непатентованным наименованием иксазомиб применяется в комбинированной терапии у пациентов с множественной миеломой (тяжелейшее онкогематологическое заболевание) в случае, когда первая стандартная линия терапии оказалась неэффективной, и позволяет значительно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни таких больных.

Накануне церемонии запуска производства нового лекарства стало известно: Министерство здравоохранения России включило иксазомиб в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и это означает, что он будет закупаться и станет доступен для лечения больных во всех регионах страны в рамках федеральной программы высокозатратных нозологий (ВЗН).

"Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности в России, поэтому повышение доступности медицинской помощи и современной лекарственной терапии для таких больных - одно из ключевых направлений деятельности и министерства здравоохранения, и фармацевтической отрасли, - отметил в видео выступлении на церемонии пуска производства министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2020 году удалось добиться снижения смертности от онкозаболеваний на 1,5%, даже не смотря на пандемию и высокую нагрузку на систему здравоохранения. Необходимо и дальше повышать доступность и эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний вне зависимости от места проживания каждого конкретного пациента. И локализация производства новых, высокоэффективных препаратов на территории нашей страны расширяет возможности оказания качественной помощи больным, обеспечивает доступность высокоэффективного лечения и бесперебойность поставок лекарств, то есть является важнейшим фактором обеспечения лекарственной безопасности".

Кроме того, как отметил министр, инвестиции лидеров мировой фарминдустрии в развитие производственной базы в нашей стране, осуществление трансфера самых современных технологий способствуют быстрому развитию фармотрасли в России, ее конкурентоспособности и экспортному потенциалу.

В частности, как отметила глава компании Елена Карташева, завод в Ярославле стал второй площадкой в мире по производству иксазомиба, и его производственные и технологические возможности позволят не только полностью обеспечить потребности в этом препарате российских пациентов, но и выйти с ним на международный рынок. Отвечая на вопрос "Российской газеты", Елена Карташева отметила, что помимо иксазомиба в Ярославле локализовано производство еще нескольких высокотехнологичных препаратов - в том числе, для лечения лимфомы Ходшкина, а также гемофилии, и компания планирует продолжить локализацию производства своих последних разработок в нашей стране.

"Запуск производства инновационного препарата для лечения тяжелейшего заболевания и включение его в федеральную программу высокозатратных нозологий позволяет обеспечить онкологическим больным доступ к терапии мирового уровня", - отметил вице-президент по социальной политике РСПП Виктор Черепов. Он также отметил важность защиты патентных прав на фармацевтическом рынке, поскольку это обязательное условие привлечения инвестиций в отрасль и ее дальнейшего развития.