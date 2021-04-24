В Туле мужчина открыл стрельбу по детям из страйкбольного автомата

Двое жителей города Тулы стали фигурантами уголовных дела после стрельбы из страйкбольного автомата по группе подростков 13-14 лет.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, они подозреваются в "хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "применении насилия в отношении представителя власти".

Все произошло минувшим вечером: один из фигурантов взял страйкбольный автомат и начал стрелять металлическими шариками по подросткам прямо на улице. Двое из пяти детей получили кровоподтеки.

Полиция отреагировала тут же: стрелявшего задержали сразу же, а второй злоумышленник начал сопротивляться - ударил полицейского.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается: следователи допрашивают подростков с участием их родителей и психологов, выясняют все обстоятельства произошедшего.