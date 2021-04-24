На Курилах построят геотермальную электростанцию

Геотермальная электростанция появится на курильском острове Итуруп, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Это позволит полностью обеспечить электрической энергией промышленные объекты и жителей Итурупа, уменьшить зависимость отдаленной территории от завоза дизельного топлива", - заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Новая ГеоТЭС будет использовать энергию вулкана Баранского. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда рублей. Финансирование строительства будет идти за счет государственно-частного партнерства.

Напомним, в 2007 году на курильском острове Итуруп была сдана геотермальная электростанция "Океанская". Но после пожара в 2013 году ее вывели из эксплуатации и законсервировали.

Проектная мощность новой ГеоТЭС "Океанская-2" составляет 5 МВт с возможностью увеличения до 15 МВт. Объект альтернативной энергетики позволит экономить в среднем 25 тонн дизельного топлива в сутки.