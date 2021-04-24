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Рубрика: Общество

В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров

Текст: Александр Филимоненко

Решение о введении профилактических мер по сдерживанию распространения COVID-2019 для прибывающих в Амурскую область из других регионов принял местный оперативный штаб, сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В частности, возобновлено анкетирование пассажиров, прибывающих внутренними рейсами. Информация о поездке будет передаваться в управление Роспотребнадзора по Амурской области для оперативной работы в случаях выявления коронавируса.

По словам главы амурского Роспотребнадзора Ольги Кургановой, сейчас турпоток за границу невелик, однако высока вероятность завоза новых, агрессивных штаммов SARS-CoV-2.

"Гражданам необходимо незамедлительно сообщить на "горячую линию" по номеру 122 о своем возвращении, о месте, датах пребывания за рубежом, а также указать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и фактического пребывания", - напомнила Ольга Курганова.

Постановлениями главного государственного санитарного врача России введена обязанность для таких граждан пройти двукратное тестирование на COVID-2019 (в течение 3 и до 5 дней после возвращения) и загрузить результаты в специальный раздел на портале госуслуг.

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