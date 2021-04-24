В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН

Глава ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов убит на охоте. Как сообщает региональное управление СК России, убийство произошло в результате конфликта с местным жителем.

Ссора со смертельным исходом случилась на территории одного из охотничьих угодий. В гостей, приехавших поохотиться, выстрелил его работник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по предварительной информации, это был сторож.

Кроме начальника управления ФСИН по Забайкалью, погиб еще один человек. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.

В связи с большим резонансом преступления работу следователей на месте возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления.