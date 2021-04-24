Фото: Илья Питалев / РИА Новости
За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2541
- 2 Санкт-Петербург 689
- 3 Московская область 596
- 4 Ростовская область 236
- 5 Нижегородская область 193
- 6 Самарская область 189
- 7 Воронежская область 166
- 8 Иркутская область 144
- 9 Саратовская область 137
- 10 Свердловская область 116
- 11 Красноярский край 115
- 12 Челябинская область 112
- 13 Ставропольский край 109
- 14 Республика Крым 105
- 15 Волгоградская область 104
- 16 Пермский край 103
- 17 Краснодарский край 103
- 18 Республика Башкортостан 97
- 19 Пензенская область 90
- 20 Ленинградская область 88
- 21 Республика Саха (Якутия) 87
- 22 Брянская область 83
- 23 Ульяновская область 82
- 24 Ярославская область 81
- 25 Белгородская область 81
- 26 Алтайский край 80
- 27 Новосибирская область 76
- 28 Курская область 74
- 29 Оренбургская область 74
- 30 Архангельская область 72
- 31 Тверская область 72
- 32 Кировская область 71
- 33 Псковская область 69
- 34 Ханты-Мансийский автономный округ 67
- 35 Кемеровская область 67
- 36 Липецкая область 66
- 37 Ивановская область 65
- 38 Вологодская область 65
- 39 Удмуртская Республика 65
- 40 Омская область 65
- 41 Республика Карелия 63
- 42 Владимирская область 63
- 43 Калининградская область 62
- 44 Астраханская область 62
- 45 Республика Чувашия 60
- 46 Тульская область 60
- 47 Тамбовская область 55
- 48 Смоленская область 53
- 49 Калужская область 53
- 50 Орловская область 51
- 51 Тюменская область 49
- 52 Рязанская область 48
- 53 Республика Коми 43
- 54 Республика Дагестан 41
- 55 Забайкальский край 40
- 56 Курганская область 38
- 57 Новгородская область 36
- 58 Республика Татарстан 34
- 59 Республика Мордовия 32
- 60 Республика Бурятия 30
- 61 Приморский край 30
- 62 Кабардино-Балкарская Республика 27
- 63 Томская область 27
- 64 Сахалинская область 26
- 65 Севастополь 25
- 66 Хабаровский край 25
- 67 Мурманская область 24
- 68 Костромская область 22
- 69 Республика Хакасия 21
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 71 Республика Марий Эл 16
- 72 Чеченская Республика 14
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 74 Республика Ингушетия 12
- 75 Республика Адыгея 11
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 77 Амурская область 11
- 78 Республика Калмыкия 10
- 79 Камчатский край 9
- 80 Республика Алтай 6
- 81 Магаданская область 2
- 82 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 753 789 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1 Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2 Республика Тыва 0,01%
- 3 Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 399 смертей:
- Москва 59
- Санкт-Петербург 39
- Ростовская область 17
- Свердловская область 16
- Нижегородская область 15
- Самарская область 13
- Московская область 12
- Краснодарский край 12
- Тульская область 11
- Красноярский край 11
- Пермский край 8
- Алтайский край 8
- Иркутская область 8
- Тверская область 7
- Ленинградская область 7
- Воронежская область 6
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Архангельская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Пензенская область 6
- Ульяновская область 6
- Оренбургская область 5
- Ивановская область 4
- Республика Коми 4
- Вологодская область 4
- Псковская область 4
- Ставропольский край 4
- Республика Чувашия 4
- Саратовская область 4
- Челябинская область 4
- Новосибирская область 4
- Камчатский край 4
- Белгородская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Удмуртская Республика 3
- Владимирская область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Ярославская область 2
- Калининградская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Татарстан 2
- Курганская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 107 900 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9254 человека:
- Москва 1879
- Санкт-Петербург 1012
- Московская область 511
- Липецкая область 262
- Воронежская область 213
- Нижегородская область 211
- Саратовская область 209
- Псковская область 201
- Самарская область 201
- Ростовская область 200
- Иркутская область 178
- Республика Башкортостан 172
- Пермский край 133
- Свердловская область 130
- Курская область 120
- Челябинская область 119
- Кировская область 116
- Архангельская область 115
- Красноярский край 100
- Ленинградская область 92
- Республика Крым 90
- Ставропольский край 90
- Алтайский край 90
- Краснодарский край 89
- Белгородская область 88
- Орловская область 88
- Владимирская область 86
- Волгоградская область 86
- Омская область 86
- Ярославская область 85
- Брянская область 81
- Тверская область 80
- Калужская область 79
- Новгородская область 79
- Пензенская область 79
- Ульяновская область 78
- Костромская область 74
- Ханты-Мансийский автономный округ 72
- Республика Карелия 71
- Калининградская область 70
- Республика Татарстан 67
- Удмуртская Республика 67
- Вологодская область 65
- Рязанская область 64
- Оренбургская область 63
- Астраханская область 61
- Кемеровская область 57
- Тамбовская область 56
- Республика Бурятия 56
- Тульская область 55
- Смоленская область 54
- Новосибирская область 52
- Приморский край 51
- Тюменская область 50
- Республика Чувашия 49
- Забайкальский край 49
- Республика Дагестан 41
- Курганская область 41
- Республика Коми 39
- Республика Мордовия 37
- Ивановская область 34
- Хабаровский край 33
- Севастополь 31
- Кабардино-Балкарская Республика 28
- Томская область 27
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Мурманская область 22
- Республика Марий Эл 22
- Амурская область 21
- Республика Калмыкия 19
- Сахалинская область 18
- Республика Северная Осетия - Алания 13
- Республика Адыгея 12
- Республика Тыва 12
- Ненецкий автономный округ 10
- Карачаево-Черкесская Республика 10
- Чеченская Республика 10
- Камчатский край 7
- Республика Ингушетия 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Еврейская автономная область 2
- Магаданская область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 380 468.