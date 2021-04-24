За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

1 Москва 2541

2 Санкт-Петербург 689

3 Московская область 596

4 Ростовская область 236

5 Нижегородская область 193

6 Самарская область 189

7 Воронежская область 166

8 Иркутская область 144

9 Саратовская область 137

10 Свердловская область 116

11 Красноярский край 115

12 Челябинская область 112

13 Ставропольский край 109

14 Республика Крым 105

15 Волгоградская область 104

16 Пермский край 103

17 Краснодарский край 103

18 Республика Башкортостан 97

19 Пензенская область 90

20 Ленинградская область 88

21 Республика Саха (Якутия) 87

22 Брянская область 83

23 Ульяновская область 82

24 Ярославская область 81

25 Белгородская область 81

26 Алтайский край 80

27 Новосибирская область 76

28 Курская область 74

29 Оренбургская область 74

30 Архангельская область 72

31 Тверская область 72

32 Кировская область 71

33 Псковская область 69

34 Ханты-Мансийский автономный округ 67

35 Кемеровская область 67

36 Липецкая область 66

37 Ивановская область 65

38 Вологодская область 65

39 Удмуртская Республика 65

40 Омская область 65

41 Республика Карелия 63

42 Владимирская область 63

43 Калининградская область 62

44 Астраханская область 62

45 Республика Чувашия 60

46 Тульская область 60

47 Тамбовская область 55

48 Смоленская область 53

49 Калужская область 53

50 Орловская область 51

51 Тюменская область 49

52 Рязанская область 48

53 Республика Коми 43

54 Республика Дагестан 41

55 Забайкальский край 40

56 Курганская область 38

57 Новгородская область 36

58 Республика Татарстан 34

59 Республика Мордовия 32

60 Республика Бурятия 30

61 Приморский край 30

62 Кабардино-Балкарская Республика 27

63 Томская область 27

64 Сахалинская область 26

65 Севастополь 25

66 Хабаровский край 25

67 Мурманская область 24

68 Костромская область 22

69 Республика Хакасия 21

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

71 Республика Марий Эл 16

72 Чеченская Республика 14

73 Карачаево-Черкесская Республика 12

74 Республика Ингушетия 12

75 Республика Адыгея 11

76 Республика Северная Осетия-Алания 11

77 Амурская область 11

78 Республика Калмыкия 10

79 Камчатский край 9

80 Республика Алтай 6

81 Магаданская область 2

82 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 753 789 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1 Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2 Республика Тыва 0,01%

3 Магаданская область 0,02%

За последние сутки подтверждено 399 смертей:

Москва 59

Санкт-Петербург 39

Ростовская область 17

Свердловская область 16

Нижегородская область 15

Самарская область 13

Московская область 12

Краснодарский край 12

Тульская область 11

Красноярский край 11

Пермский край 8

Алтайский край 8

Иркутская область 8

Тверская область 7

Ленинградская область 7

Воронежская область 6

Курская область 6

Смоленская область 6

Архангельская область 6

Республика Крым 6

Волгоградская область 6

Пензенская область 6

Ульяновская область 6

Оренбургская область 5

Ивановская область 4

Республика Коми 4

Вологодская область 4

Псковская область 4

Ставропольский край 4

Республика Чувашия 4

Саратовская область 4

Челябинская область 4

Новосибирская область 4

Камчатский край 4

Белгородская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Башкортостан 3

Удмуртская Республика 3

Владимирская область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Ярославская область 2

Калининградская область 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Татарстан 2

Курганская область 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Калужская область 1

Костромская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Кемеровская область 1

Омская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 107 900 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9254 человека:

Москва 1879

Санкт-Петербург 1012

Московская область 511

Липецкая область 262

Воронежская область 213

Нижегородская область 211

Саратовская область 209

Псковская область 201

Самарская область 201

Ростовская область 200

Иркутская область 178

Республика Башкортостан 172

Пермский край 133

Свердловская область 130

Курская область 120

Челябинская область 119

Кировская область 116

Архангельская область 115

Красноярский край 100

Ленинградская область 92

Республика Крым 90

Ставропольский край 90

Алтайский край 90

Краснодарский край 89

Белгородская область 88

Орловская область 88

Владимирская область 86

Волгоградская область 86

Омская область 86

Ярославская область 85

Брянская область 81

Тверская область 80

Калужская область 79

Новгородская область 79

Пензенская область 79

Ульяновская область 78

Костромская область 74

Ханты-Мансийский автономный округ 72

Республика Карелия 71

Калининградская область 70

Республика Татарстан 67

Удмуртская Республика 67

Вологодская область 65

Рязанская область 64

Оренбургская область 63

Астраханская область 61

Кемеровская область 57

Тамбовская область 56

Республика Бурятия 56

Тульская область 55

Смоленская область 54

Новосибирская область 52

Приморский край 51

Тюменская область 50

Республика Чувашия 49

Забайкальский край 49

Республика Дагестан 41

Курганская область 41

Республика Коми 39

Республика Мордовия 37

Ивановская область 34

Хабаровский край 33

Севастополь 31

Кабардино-Балкарская Республика 28

Томская область 27

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Мурманская область 22

Республика Марий Эл 22

Амурская область 21

Республика Калмыкия 19

Сахалинская область 18

Республика Северная Осетия - Алания 13

Республика Адыгея 12

Республика Тыва 12

Ненецкий автономный округ 10

Карачаево-Черкесская Республика 10

Чеченская Республика 10

Камчатский край 7

Республика Ингушетия 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Еврейская автономная область 2

Магаданская область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 380 468.