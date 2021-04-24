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24.04.2021 11:55
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2541
  • 2 Санкт-Петербург 689
  • 3 Московская область 596
  • 4 Ростовская область 236
  • 5 Нижегородская область 193
  • 6 Самарская область 189
  • 7 Воронежская область 166
  • 8 Иркутская область 144
  • 9 Саратовская область 137
  • 10 Свердловская область 116
  • 11 Красноярский край 115
  • 12 Челябинская область 112
  • 13 Ставропольский край 109
  • 14 Республика Крым 105
  • 15 Волгоградская область 104
  • 16 Пермский край 103
  • 17 Краснодарский край 103
  • 18 Республика Башкортостан 97
  • 19 Пензенская область 90
  • 20 Ленинградская область 88
  • 21 Республика Саха (Якутия) 87
  • 22 Брянская область 83
  • 23 Ульяновская область 82
  • 24 Ярославская область 81
  • 25 Белгородская область 81
  • 26 Алтайский край 80
  • 27 Новосибирская область 76
  • 28 Курская область 74
  • 29 Оренбургская область 74
  • 30 Архангельская область 72
  • 31 Тверская область 72
  • 32 Кировская область 71
  • 33 Псковская область 69
  • 34 Ханты-Мансийский автономный округ 67
  • 35 Кемеровская область 67
  • 36 Липецкая область 66
  • 37 Ивановская область 65
  • 38 Вологодская область 65
  • 39 Удмуртская Республика 65
  • 40 Омская область 65
  • 41 Республика Карелия 63
  • 42 Владимирская область 63
  • 43 Калининградская область 62
  • 44 Астраханская область 62
  • 45 Республика Чувашия 60
  • 46 Тульская область 60
  • 47 Тамбовская область 55
  • 48 Смоленская область 53
  • 49 Калужская область 53
  • 50 Орловская область 51
  • 51 Тюменская область 49
  • 52 Рязанская область 48
  • 53 Республика Коми 43
  • 54 Республика Дагестан 41
  • 55 Забайкальский край 40
  • 56 Курганская область 38
  • 57 Новгородская область 36
  • 58 Республика Татарстан 34
  • 59 Республика Мордовия 32
  • 60 Республика Бурятия 30
  • 61 Приморский край 30
  • 62 Кабардино-Балкарская Республика 27
  • 63 Томская область 27
  • 64 Сахалинская область 26
  • 65 Севастополь 25
  • 66 Хабаровский край 25
  • 67 Мурманская область 24
  • 68 Костромская область 22
  • 69 Республика Хакасия 21
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 71 Республика Марий Эл 16
  • 72 Чеченская Республика 14
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 74 Республика Ингушетия 12
  • 75 Республика Адыгея 11
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 77 Амурская область 11
  • 78 Республика Калмыкия 10
  • 79 Камчатский край 9
  • 80 Республика Алтай 6
  • 81 Магаданская область 2
  • 82 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 753 789 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1 Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2 Республика Тыва 0,01%
  • 3 Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 399 смертей:
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 39
  • Ростовская область 17
  • Свердловская область 16
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 13
  • Московская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Тульская область 11
  • Красноярский край 11
  • Пермский край 8
  • Алтайский край 8
  • Иркутская область 8
  • Тверская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Воронежская область 6
  • Курская область 6
  • Смоленская область 6
  • Архангельская область 6
  • Республика Крым 6
  • Волгоградская область 6
  • Пензенская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Оренбургская область 5
  • Ивановская область 4
  • Республика Коми 4
  • Вологодская область 4
  • Псковская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Республика Чувашия 4
  • Саратовская область 4
  • Челябинская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Камчатский край 4
  • Белгородская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Севастополь 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Владимирская область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Ярославская область 2
  • Калининградская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Татарстан 2
  • Курганская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Бурятия 2
  • Калужская область 1
  • Костромская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Омская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 107 900 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9254 человека:
  • Москва 1879
  • Санкт-Петербург 1012
  • Московская область 511
  • Липецкая область 262
  • Воронежская область 213
  • Нижегородская область 211
  • Саратовская область 209
  • Псковская область 201
  • Самарская область 201
  • Ростовская область 200
  • Иркутская область 178
  • Республика Башкортостан 172
  • Пермский край 133
  • Свердловская область 130
  • Курская область 120
  • Челябинская область 119
  • Кировская область 116
  • Архангельская область 115
  • Красноярский край 100
  • Ленинградская область 92
  • Республика Крым 90
  • Ставропольский край 90
  • Алтайский край 90
  • Краснодарский край 89
  • Белгородская область 88
  • Орловская область 88
  • Владимирская область 86
  • Волгоградская область 86
  • Омская область 86
  • Ярославская область 85
  • Брянская область 81
  • Тверская область 80
  • Калужская область 79
  • Новгородская область 79
  • Пензенская область 79
  • Ульяновская область 78
  • Костромская область 74
  • Ханты-Мансийский автономный округ 72
  • Республика Карелия 71
  • Калининградская область 70
  • Республика Татарстан 67
  • Удмуртская Республика 67
  • Вологодская область 65
  • Рязанская область 64
  • Оренбургская область 63
  • Астраханская область 61
  • Кемеровская область 57
  • Тамбовская область 56
  • Республика Бурятия 56
  • Тульская область 55
  • Смоленская область 54
  • Новосибирская область 52
  • Приморский край 51
  • Тюменская область 50
  • Республика Чувашия 49
  • Забайкальский край 49
  • Республика Дагестан 41
  • Курганская область 41
  • Республика Коми 39
  • Республика Мордовия 37
  • Ивановская область 34
  • Хабаровский край 33
  • Севастополь 31
  • Кабардино-Балкарская Республика 28
  • Томская область 27
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Мурманская область 22
  • Республика Марий Эл 22
  • Амурская область 21
  • Республика Калмыкия 19
  • Сахалинская область 18
  • Республика Северная Осетия - Алания 13
  • Республика Адыгея 12
  • Республика Тыва 12
  • Ненецкий автономный округ 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 10
  • Чеченская Республика 10
  • Камчатский край 7
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Магаданская область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 380 468.

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