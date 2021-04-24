Бастрыкин проконтролирует дело об отравлении школьников в бассейне

Уголовное дело об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль

Отвечать за расследование дела будет руководство следственного управления по Пензенской области. Ему необходимо в ближайшее время доложить главе СК о ходе расследования уголовного дела. Напомним, его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

ЧП произошло днем ранее во время занятий плаванием в бассейне города Нижнего Ломова Пензенской области. В результате 21 ребенок 2004-2013 годов рождения отравились хлором. Семерых ребят медики оставили в больнице.