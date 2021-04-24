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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об отравлении школьников в бассейне

Текст: Наталья Козлова

Уголовное дело об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль

В Пензенской области 21 ребенок отравился на занятии в бассейне

Отвечать за расследование дела будет руководство следственного управления по Пензенской области. Ему необходимо в ближайшее время доложить главе СК о ходе расследования уголовного дела. Напомним, его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

ЧП произошло днем ранее во время занятий плаванием в бассейне города Нижнего Ломова Пензенской области. В результате 21 ребенок 2004-2013 годов рождения отравились хлором. Семерых ребят медики оставили в больнице.

В регионах Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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