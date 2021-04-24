В Пензе задержали напавшего на медиков мужчину

В Пензенской области расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Следователи установили, что в ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского в Пензе мужчина 1979 года рождения напал на врача-реаниматолога, а также водителя пензенской областной станции скорой медпомощи, которые приехали по вызову к отцу подозреваемого. После чего он угнал специализированный автомобиль.

Подозреваемый задержан.

Создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.