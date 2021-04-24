В Пензенской области 21 ребенок отравился на занятии в бассейне

Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области расследует уголовное дело по факту отравления хлором детей в бассейне Нижнего Ломова, сообщается на сайте ведомства.

Создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты.

Также прокуратура проводит проверку на месте происшествия. Ее ход находится на личном контроле прокурора области.

Из сообщения прокуратуры известно, что 24 апреля во время групповых занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 21 ребенка. Их возраст - от 8 до 17 лет.

Сейчас семь детей находятся на лечении в больнице Пензы, двое из которых - в тяжелом состоянии. Остальные дети находятся в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".