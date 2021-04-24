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24.04.2021 11:51
Рубрика: Происшествия

В Прикамье возбудили дело после гибели при пожаре четверых детей

Текст: Константин Бахарев

СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели четверых детей при пожаре. Об этом сообщили в краевом главке.

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Дело возбуждено по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пожар произошел в поселке Утес Чусовского района. Здесь загорелся частный жилой дом, в котором находились без присмотра четверо детей возрастом от трех до шести лет. Спасти малышей не удалось.

Следователи задержали 33-летнюю мать детей. Вскоре ей предъявят обвинение, а также следствие намерено ходатайствовать в суд с просьбой взять женщину под стражу.

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