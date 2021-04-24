Полиция остановила под Красноярском иномарку с наркотиками на 9 млн

Полицейские остановили на трассе Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе автомобиль под управлением 32-летнего жителя Красноярска. В иномарке оперативники обнаружили шесть пакетов с синтетическим наркотиком.

Изъята партия весом три килограмма, сообщили сегодня в главке МВД по Красноярскому краю. В пресс-службе уточнили: операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, отряда специального назначения "Гром" и полиции Емельяново.

По предварительным данным, красноярец перевозил запрещенные вещества из Новосибирска для сбыта с помощью так называемых "закладок" на территории края.

Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается примерно в девять миллионов рублей. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Он арестован.

Возбуждено уголовное дело. Перевозчику наркотиков грозит пожизненное лишение свободы.