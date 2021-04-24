В Кемерово при пожаре в общежитии погиб пенсионер

Следователи Кузбасса начали проверку по факту гибели 62-летнего кемеровчанина на пожаре в общежитии в Центральном районе города. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, тело мужчины было обнаружено в одной из комнат после тушения огня.

По предварительной информации, жильцы заметили огонь на пятом этаже общежития и вызвали пожарных. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили тело погибшего. Кроме того, женщину, живущую на том же этаже, пришлось госпитализировать с признаками сильного отравления угарным газом.

Наиболее вероятно, что пожар спровоцировало неосторожное курение, однако точную причину специалисты назовут лишь в ходе проверки. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.