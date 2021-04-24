На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Краснодарском крае в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибли два человека. Об этом в субботу сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД РФ.

Инцидент произошел утром на 73-м километре дороги "Краснодар - Верхнебаканский". Водитель за рулем автомобиля "ВАЗ 2106" на перекрестке поворачивал налево, но не пропустил микроавтобус "Газель". В результате маршрутка, следовавшая из Абинска в Холмскую, влетела в легковушку.

Два пассажира "ВАЗ 2106" от полученных травм скончались. Водитель отечественной машины и пятеро пассажиров микроавтобуса с ранениями госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.