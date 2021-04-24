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Рубрика: Спорт

Главный тренер "Барселоны" назвал невероятной игру "Зенита" в Евролиге

Текст: Максим Домчев
"Барселона" сравняла счет в серии против "Зенита" в баскетбольной Евролиге, выиграв в овертайме во втором матче.

"Зенит" был близок к тому, чтобы увезти из Каталонии и вторую победу в четвертьфинальной серии Евролиги против "Барселоны".

Поражение в первом матче стало для хозяев неожиданностью. И "Барселоне" нужно было во что бы то ни стало сравнивать счет. Но в дебюте встречи российский клуб вновь выглядел предпочтительнее соперника и смог выиграть первую четверть с разницей в три очка.

"Барселона" сумела прибавить во второй, которую выиграла с разницей в 9 очков. Однако "Зенит" это не смутило, и под занавес третьего отрезка встречи счет на табло стал равным. В итоге командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего - 66:66. А в овертайме "зенитовцы" допустили одну ошибку, ставшую ключевой - 81:78, и серия переезжает в Санкт-Петербург.

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Кевин Пангос - 23 очка. В составе каталонцев 22 очка набрал Брэндон Дэвис.

После матча главный тренер "Зенита" Хавьер Паскуаль заявил, что несмотря на неудачу он гордится своей командой, которая имела все шансы на победу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Я могу гордиться своей командой. Горд тем, как игроки подошли к матчу и как сражались сегодня вечером", - цитирует его слова сайт Евролиги. Наставник "Зенита" отметил, что в первой половине встречи его игроки позволили сопернику почувствовать игру, но после перерыва питерцы стали действовать лучше.

"В концовке основного времени мы могли забить победный бросок. Не забили, но у нас была возможность выиграть сегодня вечером. В дополнительное время мы также имели преимущество, но одна потеря стала ключевой в игре", - считает Паскуаль.

Главный тренер "Барселоны" Шарунас Ясикявичус отдал должное сопернику, назвав игру "Зенита" "невероятной". "Очевидно, что в этой серии у нас еще будут проблемы", - сказал он.

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