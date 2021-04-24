Главный тренер "Барселоны" назвал невероятной игру "Зенита" в Евролиге

"Барселона" сравняла счет в серии против "Зенита" в баскетбольной Евролиге, выиграв в овертайме во втором матче.

"Зенит" был близок к тому, чтобы увезти из Каталонии и вторую победу в четвертьфинальной серии Евролиги против "Барселоны".

Поражение в первом матче стало для хозяев неожиданностью. И "Барселоне" нужно было во что бы то ни стало сравнивать счет. Но в дебюте встречи российский клуб вновь выглядел предпочтительнее соперника и смог выиграть первую четверть с разницей в три очка.

"Барселона" сумела прибавить во второй, которую выиграла с разницей в 9 очков. Однако "Зенит" это не смутило, и под занавес третьего отрезка встречи счет на табло стал равным. В итоге командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего - 66:66. А в овертайме "зенитовцы" допустили одну ошибку, ставшую ключевой - 81:78, и серия переезжает в Санкт-Петербург.

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Кевин Пангос - 23 очка. В составе каталонцев 22 очка набрал Брэндон Дэвис.

После матча главный тренер "Зенита" Хавьер Паскуаль заявил, что несмотря на неудачу он гордится своей командой, которая имела все шансы на победу.

"Я могу гордиться своей командой. Горд тем, как игроки подошли к матчу и как сражались сегодня вечером", - цитирует его слова сайт Евролиги. Наставник "Зенита" отметил, что в первой половине встречи его игроки позволили сопернику почувствовать игру, но после перерыва питерцы стали действовать лучше.

"В концовке основного времени мы могли забить победный бросок. Не забили, но у нас была возможность выиграть сегодня вечером. В дополнительное время мы также имели преимущество, но одна потеря стала ключевой в игре", - считает Паскуаль.

Главный тренер "Барселоны" Шарунас Ясикявичус отдал должное сопернику, назвав игру "Зенита" "невероятной". "Очевидно, что в этой серии у нас еще будут проблемы", - сказал он.