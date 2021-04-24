Парк "Остров фортов" в Кронштадте присоединился к акции "Сад памяти"

В кронштадтском музейно-историческом парке "Остров фортов" прошел экологический субботник. Помимо уборки прибрежной территории программа включала посадку деревьев в рамках Международной акции "Сад памяти".

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы участники мероприятия посадили 55 саженцев ив и сосен. Вместе с 89 деревьями, посаженными в рамках акции в прошлом году, они станут напоминанием о военных медиках, погибших во время Великой Отечественной войны.

- "Сад памяти" - уникальная акция, которая совмещает просветительскую, воспитательную и этическую составляющие с заботой об экологии, - говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. - Высадкой деревьев мы с одной стороны увековечиваем память медработников, а с другой - вносим вклад в озеленение города, в создание комфортной среды для жителей и гостей Кронштадта.

Во время субботника особое внимание было уделено теме защиты экосистем акватории Финского залива. Представители "Фонда друзей балтийской нерпы" рассказали собравшимся о балтийской кольчатой нерпе и о том, что может сделать каждый для спасения этого редкого краснокнижного вида. Также была организована выставка арт-объектов из вторсырья и мусора с берегов Финского залива.

- Мы всегда старались посадить на острове как можно больше деревьев, ведь это наши "зеленые легкие", - прокомментировал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. - Субботник - это действительно праздник, возможность провести время на свежем воздухе и подзарядиться яркими, правильными эмоциями. В ежедневной суматохе мы часто не замечаем вещей, которые нас окружают. А ведь то место, которое ты привел в порядок сам, становится лучше, красивее и уютнее.