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24.04.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

Видео: В вологодском поселке Шексна крыша дома рухнула на автомобили

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В вологодском поселке Шексна порыв ураганного ветра снес с пятиэтажного дома опалубку крыши. Кровельные металлические листы рухнули на припаркованные внизу автомобили.

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ЧП произошло вечером 23 апреля. Как прокомментировал глава Шекснинского муниципального района Виктор Кузнецов на своей странице в соцсети, пострадавших нет. Искорежены несколько машин. На месте ЧП работали аварийные службы, они очищали территорию от обломков металлоконструкций.

В УМЧС по Вологодской области добавили, что в этот же день в поселке ураганный ветер свалил дерево прямо на автомобиль. Машина получила повреждения. 22 спасателя и девять единиц техники ликвидировали последствия природной стихии в Шексне.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область РГ-Видео

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