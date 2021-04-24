Видео: В вологодском поселке Шексна крыша дома рухнула на автомобили

В вологодском поселке Шексна порыв ураганного ветра снес с пятиэтажного дома опалубку крыши. Кровельные металлические листы рухнули на припаркованные внизу автомобили.

ЧП произошло вечером 23 апреля. Как прокомментировал глава Шекснинского муниципального района Виктор Кузнецов на своей странице в соцсети, пострадавших нет. Искорежены несколько машин. На месте ЧП работали аварийные службы, они очищали территорию от обломков металлоконструкций.

В УМЧС по Вологодской области добавили, что в этот же день в поселке ураганный ветер свалил дерево прямо на автомобиль. Машина получила повреждения. 22 спасателя и девять единиц техники ликвидировали последствия природной стихии в Шексне.