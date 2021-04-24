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Рубрика: Происшествия

На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту массового отравления воспитанников детского сада №70 в городе Шахты. В результате пострадало 63 ребенка в возрасте от полутора до семи лет.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, инцидент произошел 21 апреля. После еды в дошкольном учреждении у детей началась рвота и диарея. Медики диагностировали пищевое отравление.

"В настоящее время самочувствие детей стабильно хорошее и они находятся дома", - отметили в ведомстве.

Работа детского сада приостановлена. Следователем и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищи и воды, произведены смывы столовых помещений.

Проверка продолжается, по итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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