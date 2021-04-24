Родственник де Голля принял участие в захоронении на Мамаевом кургане

Новости

Крупный пожар на складе Уралмаша тушат в Екатеринбурге 16:34
"Урал" и "Ахмат" не выявили победителя 16:17
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным 16:12
Главу Американского университета в Бишкеке подозревают в изготовлении наркотиков 16:02
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие "трехлинейки" Мосина 15:31
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС 15:12
"Аэрофлот" пообещал поменять билеты на Кипр или вернуть деньги 15:10
В Германии нашли несовпадения в чешской версии о взрывах на складах 14:58
Минобороны проверило строительство корпусов Военно-воздушной академии 14:15
В Словакии объяснили причину высылки российских дипломатов 14:05
В Москве запустят речные трамваи, работающие на электричестве 13:56
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала 13:44
Футболисты "Урала" пройдут вакцинацию от COVID-19 после сезона 13:29
"Ъ": Россия может ограничить импорт чешского пива 13:25
Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС 13:23
Пропавшую индонезийскую подлодку нашли на глубине 850 метров 13:09
До миллиона жителей Донбасса могут стать гражданами РФ к концу 2021 года 13:05
"Ювентус" предложил Доннарумме самый большой в истории контракт для вратарей 12:54
У актера отобрали роль в "Симпсонах" за то, что он не гомосексуалист 12:50
Оперштаб: Еще 1879 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:45
На Украине заблокировали YouTube-аккаунты оппозиционных СМИ 12:42
Индия третий день подряд обновляет рекорд по заразившимся COVID за сутки 12:21
Андрей Бочкарев: На строительстве Троицкой линии метро готовы первые семь тоннелей 12:16
За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах 11:55
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 16:07
Рубрика: Общество

Родственник де Голля принял участие в захоронении на Мамаевом кургане

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

В Волгограде на мемориальном кладбище Мамаева кургана прошла церемония захоронения останков советских солдат, найденных во время поисковых экспедиций. В ней приняли участие члены делегации из Франции, в том числе Лоран де Голль - внучатый племянник генерала Шарля де Голля.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом

- Мы все знаем, что мужество советских солдат и бойцов Сопротивления позволило нам собраться на этой земле. Это великий урок, который мы должны усвоить. Поисковики возвращают нам имена погибших. И мы воздаем должное тем, кто остался на полях чести, - сказал де Голль.

На церемонии также присутствовали ветераны трех армий-союзниц. Это участник Сталинградской битвы Евгений Куропатков, американский военврач Чарльз Норман Шей и знаменосец второй танковой дивизии Роже Доре из Франции.

Группа французских любителей истории ближайшие несколько дней будет проводить вместе с российскими поисковиками раскопки в Городищенском районе Волгоградской области. Так, поисковик Андре Лоэр провел своеобразную акцию "Бессмертный полк". Он привез на Мамаев курган портрет брата своего дедушки Шарля Рошроя, сражавшегося против Гитлера в составе партизанского отряда коммунистов.

Справка "РГ"

Шарль де Голль посещал Сталинград и Волгоград дважды: в 1944 и 1966 году. Также в 1984 году в город на Волге приезжал президент Франции Франсуа Миттеран.

В регионах Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах