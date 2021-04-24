Родственник де Голля принял участие в захоронении на Мамаевом кургане

В Волгограде на мемориальном кладбище Мамаева кургана прошла церемония захоронения останков советских солдат, найденных во время поисковых экспедиций. В ней приняли участие члены делегации из Франции, в том числе Лоран де Голль - внучатый племянник генерала Шарля де Голля.

- Мы все знаем, что мужество советских солдат и бойцов Сопротивления позволило нам собраться на этой земле. Это великий урок, который мы должны усвоить. Поисковики возвращают нам имена погибших. И мы воздаем должное тем, кто остался на полях чести, - сказал де Голль.

На церемонии также присутствовали ветераны трех армий-союзниц. Это участник Сталинградской битвы Евгений Куропатков, американский военврач Чарльз Норман Шей и знаменосец второй танковой дивизии Роже Доре из Франции.

Группа французских любителей истории ближайшие несколько дней будет проводить вместе с российскими поисковиками раскопки в Городищенском районе Волгоградской области. Так, поисковик Андре Лоэр провел своеобразную акцию "Бессмертный полк". Он привез на Мамаев курган портрет брата своего дедушки Шарля Рошроя, сражавшегося против Гитлера в составе партизанского отряда коммунистов.

Справка "РГ"

Шарль де Голль посещал Сталинград и Волгоград дважды: в 1944 и 1966 году. Также в 1984 году в город на Волге приезжал президент Франции Франсуа Миттеран.