В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь"

Фестиваль "Воспетая степь" дал старт туристическому сезону в заповеднике "Ростовский". Каждую весну в Орловский район на востоке области устремляются сотни туристов, чтобы полюбоваться цветением степных тюльпанов. Длится оно недолго, всего пару недель. Поэтому даты ставшего уже традиционным фестиваля экологического туризма каждый раз выбираются заново - чтобы цветущая донская степь открылась участникам во всем своем великолепии.

- Этот год оказался немного необычным из-за затяжной весны. Если в прошлом году первый тюльпан зацвел 28 марта, то в этом - 11 апреля, - рассказал "РГ" заместитель директора заповедника по научной работе, кандидат биологических наук Александр Липкович.

По его словам, на территории заповедника, на берегах озера Маныч-Гудило, находятся места гнездования множества видов птиц. В частности, здесь гнездятся чайки, в конце марта неожиданно наводнившие Ростов-на-Дону - из-за холодной погоды птицы сделали в городе миграционную остановку.

- Сейчас уже все на месте, прилетело огромное количество черноголовых чаек, - уточнил Александр Липкович.

Здесь же, на территории заповедника, на острове Водный, обитает единственный в России табун диких лошадей - донских мустангов. Весной, по словам Александра Липковича, родились жеребята, сейчас в табуне порядка 150 лошадей

В этом году фестиваль "Воспетая степь" впервые проходит в двухдневном формате, 24 и 25 апреля.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, туристам доступны две фестивальные площадки - на территории, прилегающей к визит-центру заповедника выступают творческие коллективы, работают интерактивные экспозиции, посвященные методам изучения и сохранения природы. До второй площадки можно добраться самостоятельно по указателям. Здесь гости фестиваля могут полюбоваться на цветение степных тюльпанов и насладиться общением с уникальной природой долины Западного Маныча.

Туристический сезон в заповеднике короток, он длится в общей сложности не более трех месяцев. Вслед за тюльпанами расцветет синий лен, превращая степь в "отражение" неба, затем начнется цветение ковыля. А потом наступит жаркое засушливое лето - и поток туристов иссякнет до самой осени, когда здесь снова можно будет полюбоваться на скопления птиц перед отлетом на юг.

Тем не менее, ежегодно заповедник "Ростовский" посещают восемь-десять тысяч туристов. По словам Александра Липковича, рекордной оказалась цифра в 13 тысяч. В прошлом году туристов здесь и вовсе не было из-за пандемии коронавируса - возможно, в новом сезоне многие заходят наверстать упущенное.