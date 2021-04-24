Новости

На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 07:27
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 07:18
Врач рассказал об опасности пикников 07:12
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 06:58
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 06:55
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 06:42
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 06:30
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 06:21
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 05:51
На Курилах построят геотермальную электростанцию 05:45
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 05:38
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 05:21
Кардиолог назвала два простых способа избавиться от жира на животе 05:19
Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется 04:38
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян 04:12
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 04:11
Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения 03:42
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае 03:40
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов 03:18
Сотрудников постпредства РФ при ООН начнут вакцинировать от COVID-19 02:55
В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson 02:20
Власти Перу признали защитные маски общественным благом 02:16
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии 01:36
Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск 01:30
Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину 00:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 06:55
Рубрика: Общество

В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь"

Текст: Елена Гриценко
Фото: Пресс-служба заповедника "Ростовский" Фото: Пресс-служба заповедника "Ростовский"
Фото: Пресс-служба заповедника "Ростовский"

Фестиваль "Воспетая степь" дал старт туристическому сезону в заповеднике "Ростовский". Каждую весну в Орловский район на востоке области устремляются сотни туристов, чтобы полюбоваться цветением степных тюльпанов. Длится оно недолго, всего пару недель. Поэтому даты ставшего уже традиционным фестиваля экологического туризма каждый раз выбираются заново - чтобы цветущая донская степь открылась участникам во всем своем великолепии.

- Этот год оказался немного необычным из-за затяжной весны. Если в прошлом году первый тюльпан зацвел 28 марта, то в этом - 11 апреля, - рассказал "РГ" заместитель директора заповедника по научной работе, кандидат биологических наук Александр Липкович.

Фото: iStock
Жители заповедников смогут строить дома и сажать огороды

По его словам, на территории заповедника, на берегах озера Маныч-Гудило, находятся места гнездования множества видов птиц. В частности, здесь гнездятся чайки, в конце марта неожиданно наводнившие Ростов-на-Дону - из-за холодной погоды птицы сделали в городе миграционную остановку.

- Сейчас уже все на месте, прилетело огромное количество черноголовых чаек, - уточнил Александр Липкович.

Здесь же, на территории заповедника, на острове Водный, обитает единственный в России табун диких лошадей - донских мустангов. Весной, по словам Александра Липковича, родились жеребята, сейчас в табуне порядка 150 лошадей

В этом году фестиваль "Воспетая степь" впервые проходит в двухдневном формате, 24 и 25 апреля.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Первый в России круизный поезд пройдет через Ростов и Элисту

Как сообщили в правительстве Ростовской области, туристам доступны две фестивальные площадки - на территории, прилегающей к визит-центру заповедника выступают творческие коллективы, работают интерактивные экспозиции, посвященные методам изучения и сохранения природы. До второй площадки можно добраться самостоятельно по указателям. Здесь гости фестиваля могут полюбоваться на цветение степных тюльпанов и насладиться общением с уникальной природой долины Западного Маныча.

Туристический сезон в заповеднике короток, он длится в общей сложности не более трех месяцев. Вслед за тюльпанами расцветет синий лен, превращая степь в "отражение" неба, затем начнется цветение ковыля. А потом наступит жаркое засушливое лето - и поток туристов иссякнет до самой осени, когда здесь снова можно будет полюбоваться на скопления птиц перед отлетом на юг.

Тем не менее, ежегодно заповедник "Ростовский" посещают восемь-десять тысяч туристов. По словам Александра Липковича, рекордной оказалась цифра в 13 тысяч. В прошлом году туристов здесь и вовсе не было из-за пандемии коронавируса - возможно, в новом сезоне многие заходят наверстать упущенное.

В регионах Общество Природа Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах