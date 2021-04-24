В Волгоградской области начата проверка видео с избиением заключенного

Управление ФСИН по Волгоградской области начало проверку видеозаписи, попавшей в СМИ, на которой в одной из местных колоний избивают заключенного. Как сообщило ведомство, запись сделана в 2019 году.

- На ней осужденный, к которому за отказ от выполнения законных требований сотрудников была применена физическая сила. В настоящее время по факту распространения видео проводится дополнительная проверка, - объяснили в ФСИН.

В тоже время колонию, где произошел инцидент, планируют посетить представители Общественной наблюдательной комиссии региона с целью проверки книги регистрации сообщений о преступлениях.